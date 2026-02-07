NOLA. Furto d’auto in pieno giorno ripreso dalle telecamere di sicurezza

Un cittadino si è rivolto al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli dopo aver subito il furto della propria auto in pieno giorno, in via Marciano a Nola. Il colpo è stato interamente ripreso dalle telecamere di videosorveglianza della zona. Dalle immagini, inviate dalla vittima al deputato Borrelli, si vedono chiaramente due uomini scendere da una jeep di colore scuro e, armati di piede di porco, forzare con rapidità la portiera del veicolo. In pochi minuti l’auto viene portata via, sparendo nel nulla. La vittima si è immediatamente recata presso il più vicino commissariato di polizia per sporgere regolare denuncia, allegando i filmati.

“Queste immagini – dichiara il deputato Francesco Emilio Borrelli – dimostrano come i ladri siano ormai scatenati e non temano più nulla. Agiscono a volto scoperto, in pieno giorno, con la luce del sole, forti di un senso di impunità dilagante che va fermato immediatamente. Non è accettabile che bande criminali possano colpire con tale disinvoltura, seminando paura e provocando seri danni economici ai cittadini onesti. Servono pene certe e controlli costanti. Questi criminali non possono continuare a circolare liberamente nelle nostre strade, mettendo a rischio la sicurezza e la serenità delle persone perbene, che sono stanche di subire. Serve dare risposte chiare, rapide ed efficaci: tolleranza zero verso chi vive di illegalità”.

