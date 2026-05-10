Festa della Mamma, gli auguri del Sindaco Alessandro Napolitano: «Le mamme sono il cuore della nostra comunità»

In occasione della Festa della Mamma, il Sindaco di Mugnano del Cardinale, dott. Alessandro Napolitano, ha rivolto un messaggio di auguri e riconoscenza a tutte le mamme della comunità, sottolineando il valore fondamentale della figura materna nella società e nella famiglia.

Nel suo messaggio, il primo cittadino ha evidenziato il ruolo centrale delle madri nella crescita delle nuove generazioni e nella trasmissione dei valori fondamentali della vita quotidiana.

«Le mamme sono il cuore pulsante delle nostre famiglie e della nostra comunità. Con amore, sacrificio e dedizione accompagnano ogni giorno i propri figli, insegnando il rispetto, il senso del dovere e l’importanza della solidarietà», ha aggiunto Napolitano.

Un pensiero particolare è stato rivolto anche alle mamme che affrontano ogni giorno difficoltà e responsabilità con forza e coraggio, diventando un punto di riferimento indispensabile per le proprie famiglie.

L’Amministrazione Comunale di Mugnano del Cardinale, attraverso le parole del Sindaco, ha voluto così esprimere vicinanza, affetto e gratitudine a tutte le mamme, augurando loro una giornata di serenità e amore insieme ai propri cari.

«A tutte le mamme», conclude il Sindaco Alessandro Napolitano, «va il grazie sincero dell’intera comunità per ciò che rappresentano ogni giorno con il loro esempio silenzioso ma straordinario».

«Il tuo sorriso sarà un bacio di mamma, un battito d’ali,

un raggio di sole per tutti».

Alda Merini