Premio Futuralandia, a Visciano il convegno dedicato a merito, formazione e futuro dei giovani

Il merito come motore di crescita collettiva e la formazione come chiave per costruire il futuro: sono stati questi i temi al centro del convegno di presentazione del Premio Futuralandia, svoltosi oggi presso il Centro socio-culturale “Carlo Alberto Rufino” di Visciano.

L’iniziativa, promossa dal Centro Studi “Forma il tuo Futuro” e UNITRE Visciano, ha rappresentato un importante momento di confronto e riflessione sul valore della cultura, dello studio e dell’impegno personale come strumenti di sviluppo sociale e territoriale.

Nel corso dell’incontro, i relatori intervenuti hanno sottolineato come il merito non debba essere considerato soltanto un riconoscimento individuale, ma una risorsa capace di generare opportunità, rafforzare il senso di comunità e favorire la crescita delle nuove generazioni. Particolare attenzione è stata dedicata al ruolo dei giovani e alla necessità di investire nella loro formazione, affinché possano diventare protagonisti consapevoli del domani.

Il Premio Futuralandia nasce proprio con questa missione: valorizzare talenti, idee e percorsi virtuosi, promuovendo una cultura fondata sulla conoscenza, sull’impegno e sulla passione. Un progetto che guarda al futuro del territorio attraverso il sostegno alle capacità e alle potenzialità delle nuove generazioni.

L’evento si è concluso con un forte messaggio condiviso da tutti i partecipanti: il futuro si costruisce oggi, attraverso l’educazione, la cultura e la valorizzazione del merito.