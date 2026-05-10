Salone del Libro di Torino, anche l’Irpinia protagonista con “Di/visioni” di Antonia Di Nardo

Ci sarà anche l’Irpinia al Salone Internazionale del Libro di Torino in programma dal 14 al 18 maggio. Tra i volumi presenti nello stand della Regione Campania, all’interno del Padiglione Oval numero X50, ci sarà infatti anche “Di/visioni”, il catalogo di Antonia Di Nardo edito da Terebinto Editori.

Un importante appuntamento culturale nazionale che vedrà protagonista la casa editrice Terebinto Srl insieme a numerosi autori legati al territorio irpino. Un’occasione significativa per promuovere cultura, arte e scrittura locale in uno degli eventi editoriali più importanti d’Italia.

Oltre ad Antonia Di Nardo, saranno presenti anche Paolo Saggese, Laura Di Donna, Antonietta Gnerre, Clara Spadea, Antonio Michele Iuliano ed Emilia Bersabea Cirillo, tutti autori irpini che negli anni hanno contribuito alla valorizzazione culturale del territorio attraverso opere letterarie, artistiche e di approfondimento.

Tra gli autori presenti figurano anche Olga Tavorik, Cosimo La Gioia e Massimiliano Falavigna.

La partecipazione al Salone del Libro rappresenta un riconoscimento importante per il lavoro editoriale portato avanti da Terebinto Editori, realtà impegnata nella promozione della cultura e delle eccellenze territoriali.

Per cinque giorni Torino diventerà il centro del panorama editoriale nazionale e internazionale, offrendo agli autori campani e irpini l’opportunità di incontrare lettori, operatori del settore e appassionati provenienti da tutta Italia.