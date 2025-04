“Lauro illumina la sua storia: completati i lavori di illuminazione alla Villa Romana”

Lauro ha appena fatto un importante passo avanti nella valorizzazione del suo patrimonio storico e turistico con il completamento dei lavori di illuminazione alla Villa Romana. Questo sito archeologico, uno dei più rilevanti della zona, è ora valorizzato grazie a un nuovo impianto luminoso che ne esalta i dettagli architettonici, come colonne, mosaici e ambienti antichi. L’illuminazione arricchisce l’esperienza dei visitatori, creando un’atmosfera suggestiva che rende ancora più evidente la storia e la bellezza di questo luogo simbolo.

Il sindaco Rossano Boglione e l’Amministrazione Comunale hanno sottolineato l’importanza di questo progetto, che non è solo un intervento tecnico, ma anche un segno d’amore per la storia locale e un passo strategico per il rilancio culturale e turistico di Lauro. L’intervento si inserisce in un piano più ampio di riqualificazione del patrimonio storico del paese, con l’obiettivo di attrarre visitatori e stimolare il turismo culturale, portando nuove opportunità alla comunità.

Con questo nuovo impianto, la Villa Romana di Lauro non è solo conservata, ma anche resa più visibile e accessibile, diventando un invito a riscoprire la bellezza del passato, oggi più che mai illuminata e pronta a emozionare.