Riapre la rampa dell’A3 a Cava de’ Tirreni: conclusi i lavori di manutenzione

CAVA DE’ TIRRENI – Dopo giorni di attesa e inevitabili disagi alla circolazione, la rampa di uscita dell’autostrada A3 Napoli-Salerno, allo svincolo di Cava de’ Tirreni in direzione Nord, è finalmente tornata operativa. La comunicazione è stata diffusa questa mattina dalla Autostrada Salerno Pompei S.p.A., che ha annunciato la conclusione dei lavori di manutenzione programmata.

L’intervento, volto a ripristinare le condizioni di sicurezza e a effettuare lavori straordinari sulla pavimentazione e sulle infrastrutture, ha provocato rallentamenti, soprattutto nelle ore di punta, ma ora la rampa è nuovamente percorribile per i veicoli provenienti da Salerno. Questo snodo, cruciale per la viabilità che collega Salerno, la Costiera Amalfitana, l’Agro Nocerino-Sarnese e le destinazioni turistiche come Pompei e Napoli, è essenziale anche per facilitare i flussi di traffico in vista della stagione primaverile.

Con la riapertura, i disagi alla circolazione dovrebbero diminuire notevolmente, migliorando la fluidità del traffico e alleggerendo la viabilità nella zona.