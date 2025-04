Vertenza Arcelor Mittal a Luogosano/San Mango: istituzioni e sindacati al lavoro per evitare la chiusura dello stabilimento

San Mango sul Calore, 9 aprile 2025

Questa mattina si è tenuto un importante incontro convocato dall’assessore regionale Antonio Marchiello, insieme al consigliere regionale Enzo Alaia, con la partecipazione delle sigle sindacali dell’Azienda Arcelor Mittal e di un funzionario del MIMT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy). Al centro del confronto, la delicata situazione dello stabilimento situato tra i comuni di Luogosano e San Mango sul Calore, la cui chiusura è prevista per il prossimo 31 luglio.

I lavoratori e i rappresentanti sindacali hanno ribadito con forza la volontà di addivenire a un accordo che scongiuri la cessazione delle attività e la conseguente perdita di decine di posti di lavoro. Parallelamente, è stato confermato l’impegno a intraprendere ogni sforzo utile per individuare un nuovo acquirente che possa garantire la continuità produttiva del sito.

L’Amministrazione comunale di San Mango, presente all’incontro, ha espresso pieno sostegno alla causa dei lavoratori, confermando la propria disponibilità a restare al fianco di chi, in queste settimane, sta difendendo il proprio futuro con dignità e determinazione. «Siamo e continueremo ad essere sempre vicini ai lavoratori – si legge in una nota – e chiediamo la collaborazione di tutte le istituzioni per risolvere quanto prima questa incresciosa e dolorosa vertenza lavorativa».

L’attenzione resta altissima, mentre le parti sociali e istituzionali proseguiranno il confronto nei prossimi giorni, nella speranza di individuare una soluzione che tuteli occupazione, territorio e dignità del lavoro.