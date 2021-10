Forino (Av). Calorosa accoglienza per il Vescovo di Avellino Mons. Arturo Aiello in occasione della festa di San Paolo della Croce.

Suonano a festa le campane come nei migliori giorni, Forino accoglie in un caloroso abbraccio il suo Pastore Mons. Arturo Aiello Vescovo di Avellino. Una Chiesa del Rosario addobbata, sfavillante di luce nel giorno della Festa di San Paolo della Croce fondatore dell’ Ordine dei Passionisti che Padre Marco Masi ed il Clero ha voluto” intronare” li sull’ altare dove tante preghiere, tante preci raccontano di una devozione forte da decenni. Poi la gente accorsa in massa a tributare il più semplice, ma intenso Saluto al suo Vescovo per dirgli Grazie di essere tornato a Forino, dove tutto vuole ripartire, dove tutto vuole rinascere e da tutti compreso il clero dei reverendi Padri Passionisti Padre Pierluigi Mirra, Padre Marco Masi, Padre Francesco Minucci, dai bambini accorsi. Proprio loro i bambini, corolle smaltate di intenso colore, che nel grigiore di questo autunno hanno fatto risvegliare la speranza, la forza di ricominciare. Si ricominciare dopo le atroci piaghe lasciate, nel corpo, nell’ anima, nel cuore da questa tremenda Pandemia. Daniele Biondi

