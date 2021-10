CALCIO Serie A. Il Napoli pareggia all’Olimpico e mantiene la testa della classifica insieme al Milan

Una partita giocata con attenzione da entrambe le squadre cercando di non commettere errori, una partita che alla fine non regale reti ma tante le emozioni. Primo tempo privo di emozioni particolari dove le due squadre si sono date battaglia. Durante i primi 45 minuti una grossa chance per i padroni di casa, ma Abraham davanti a Ospina calcia fuori. Nella ripresa due pali nel giro di un minuto per il Napoli, in entrambi i casi con Osimhen. Ma l’occasione più grossa capita sulla testa di Mancini, che sbaglia clamorosamente. A dieci minuti dalla fine Mourinho si scalda e Massa gli mostra il secondo giallo: l’allenatore della Roma si posizione in tribuna per seguire un finale di gara infuocato. La gara finisce dopo 5 minuti di recupero e con l’espulsione dell’allenatore del Napoli Spalletti che a fine gara aveva applaudito all’operato dell’arbitro che secondo l’allenatore partenopeo non voleva essere uno sfottò.

La Serie A ha due capolista: Napoli e Milan sono appaiate a 25 punti. I giallorossi di Mourinho si portano a quota 16 mantenendo un punto di vantaggio sull’Atalanta che ha pareggiato in casa con l’Udinese.

