Dissesto idrogeologico: oltre un milione di euro per Sperone dalla Regione Campania

La Regione Campania ha stanziato oltre42 milioni di euro per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico in numerosi Comuni dell’Irpinia. Tra i beneficiari di questo importante finanziamento figura anche Sperone, che riceverà 1.051.643,20 euro per la messa in sicurezza dal dissesto idrogeologico nelle località Fontana di Sperone, Carcara e Campo Pietro.

Si tratta di risorse provenienti dai fondi FESR 2021/2027, dedicate all’adattamento ai cambiamenti climatici attraverso interventi ecosistemici. L’obiettivo è quello di proteggere il territorio, migliorando la sicurezza delle aree rurali e dei centri abitati, riducendo il rischio di frane e alluvioni e garantendo al tempo stesso nuove opportunità di sviluppo per le comunità locali.

L’intervento previsto per Sperone rientra in un piano più ampio che coinvolge diversi Comuni irpini, tra cui Serino, che riceverà il finanziamento più cospicuo con oltre 6,8 milioni di euro per il risanamento idrogeologico del Torrente Savana, Montemarano con 3,6 milioni di euro per la messa in sicurezza del territorio, e Zungoli, che beneficerà di 4,4 milioni di euro* per il completamento della sistemazione del movimento franoso del vallone Caputi.

Questi finanziamenti rappresentano un segnale concreto di attenzione verso le aree interne, spesso più vulnerabili ai fenomeni di dissesto idrogeologico. L’intervento previsto a Sperone consentirà di mettere in sicurezza alcune delle aree più esposte, contribuendo così alla tutela del territorio e della popolazione.

L’amministrazione comunale di Sperone potrà ora procedere con la realizzazione del progetto, che segna un passo importante per la sicurezza e il futuro del paese.