Portici: innesca diversi incendi. La Polizia di Stato trae in arresto un 20enne.

Nella nottata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 20enne napoletano, con precedenti di polizia, per incendio doloso plurimo.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti presso piazzale de Lauzieres a Portici per la segnalazione di un incendio.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato l’incendio di un cassonetto di raccolta indumenti usati che aveva coinvolto anche un’autovettura parcheggiata lì vicino.

I Vigili del Fuoco, prontamente intervenuti, hanno domato le fiamme e hanno segnalato agli agenti di essere intervenuti, poco prima, per estinguere un incendio simile ma di minore entità ad Ercolano.

A seguito di tale segnalazione, gli agenti si sono messi alla ricerca dei probabili autori e, giunti in via delle Madonnelle nel comune di Ercolano, hanno notato un uomo intento ad appiccare il fuoco a dei rifiuti posti dallo stesso al centro della strada; gli operatori, pertanto, lo hanno raggiunto e bloccato, trovandolo in possesso di un accendino.

Dagli accertamenti di seguito esperiti, anche attraverso la visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti, gli agenti hanno accertato che il prevenuto aveva appiccato l’incendio anche in piazzale de Lauzieres.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.