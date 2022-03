Auto sulla folla in Belgio provoca 7 morti. Tre erano di origini avellinese

Un’auto è piombata sulla folla a Louvière, in Belgio, ieri, durante un corteo di Carnevale, uccidendo 7 persone e ferendone decine. A bordo due persone di 33 e 31 anni che sono state arrestate. Il sindaco Jacques Gobert ha annunciato di aver fermato il Carnevale. La tragedia è avvenuta alle 5 del mattino quando tradizione vuole che alcune persone vestite da maschere comiche chiamate Gilles girino in corteo per le strade.

Nell’orrore c’è molta Italia: tre morti hanno origine italiana, essendo le loro famiglie emigrate in Belgio anni fa. Mario Cascarano e la moglie Micaela Imperiale, così come suo fratello Salvatore, addetto al reparto giardinaggio in un supermercato, stavano festeggiando quando la Bmw nera li ha travolti. Tutti originari di Volturara Irpina dove ogni estate facevano ritorno per riabbracciare i loro parenti.

