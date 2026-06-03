Zero in Condotta – Lacenodoro Scuola: il saluto caloroso dei partecipanti alla III edizione.

Sala gremita al Multisala Partenio per la fine del percorso laboratoriale dedicato all’educazione all’immagine cinematografica e audiovisiva

Entusiasmo, fantasia e impegno: sono queste le parole che hanno accompagnato la terza edizione di Zero in Condotta – Lacenodoro Scuola, il progetto didattico e laboratoriale dedicato all’educazione all’immagine cinematografica e audiovisiva promossa nell’ambito delle attività culturali legate al Laceno d’Oro International Film Festival.

Il Multisala Partenio di Avellino si è trasformato, per un giorno, in una super-scuola che ha riunito studenti, formatori, tutor e dirigenti degli istituti coinvolti per festeggiare insieme la conclusione del percorso. I più piccoli hanno raccontato i momenti più interessanti ed emozionanti accaduti a lezione; mentre gli allievi delle superiori di secondo grado hanno mostrato alla platea i cortometraggi scritti, diretti e girati interamente da loro, commentando poi il lavoro e rispondendo alle domande del pubblico.

Lungo i corridoi, del Liceo Scientifico De Caprariis – sede di Solofra; Drin Dream e Il rumore del silenzio, del Liceo Scientifico De Caprariis – sede di Atripalda; Tu mi capisci, del Liceo Scientifico P.E. Imbriani di Avellino, Inside me del Liceo Classico P.Colletta di Avellino, hanno commosso e divertito, lasciandoci con una certezza: tra gli oltre 3.400 studenti partecipanti non ci saranno soltanto nuovi spettatori cinematografici più consapevoli, ma anche dei talenti che andavano solo messi alla prova e riusciranno, in futuro, a fare del cinema un mestiere.

Ma Zero in Condotta – Lacenodoro scuola non è soltanto lezioni teoriche e pratiche, è anche visioni. Durante l’evento conclusivo non è mancato, quindi, un momento dedicato alle riflessioni scaturite dalle proiezioni degli 8 titoli proposti nel corso dell’anno scolastico sia ad Avellino che al Cinema Carmen di Mirabella Eclano, tra cui About Luis, di Lucia Chiarla; Bird di Andrea Arnold, Snot & Splash di Teemu Nikki.

Un grazie speciale va, dunque, ai tutor e ai dirigenti delle scuole aderenti: l’Istituto Comprensivo “L. Di Prisco” di Fontanarosa, l’Istituto Comprensivo “A. Di Meo” di Volturara Irpina, l’Istituto Omnicomprensivo “San Tommaso D’Aquino” di Grottaminarda, l’Istituto Comprensivo “Abate F. Galiani” di Montoro, il C.P.I.A. di Avellino “Valeria Solesin”, l’Istituto Superiore “V. De Caprariis” di Atripalda, l’Istituto Superiore “P. Colletta” di Avellino e il Liceo Statale “P.E. Imbriani” di Avellino.

Ma anche alle figure coinvolte in ogni livello del percorso: la responsabile di progetto dell’associazione organizzatrice Eikon Maria Vittoria Pellecchia, il coordinatore della formazione Antonio Spagnuolo, il responsabile scientifico Aldo Spiniello, gli esperti (Luigi Cuomo, Bianca Fenizia, Bianca Pacilio, Sergio Sozzo, Alessandro Guerriero, Gianpiero Mustone, Michelangelo Belviso, Domenico Saracino, Lorenzo Di Paola, Maria Fioretti, Gaia Troisi, Giovanni Guacci, Stefano Bergamino, Natascia Rinaldi, Angelo Iermano, Cecilia Chianese, Miriam De Cristofaro, Immacolata Savignano), la presidente dell’Istituto di Cultura Germanica – A.C.I.T., Gabriella Sementa, il coordinatore della Giuria Pop del Laceno d’Oro International Film Festival, Leonardo Festa.

Zero in Condotta – Lacenodoro Scuola si conferma molto più di un progetto didattico: è un atto di fiducia nel futuro del cinema e in chi, domani, lo abiterà: come spettatore, come critico, come autore. Appuntamento alla prossima edizione.

Zero in Condotta è un’iniziativa realizzata nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da Ministero della Cultura e Ministero dell’Istruzione e del Merito

CIPS – Cinema e Immagini per la Scuola – https://cinemaperlascuola.istruzione.it/