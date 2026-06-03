BAIANO. Contatori idrici, al via la sostituzione in diverse strade del paese: ecco le zone interessate

L’Amministrazione comunale informa la cittadinanza che, nel corso della settimana n. 22 del 2026, prenderanno il via gli interventi per la sostituzione dei contatori idrici a cura della ditta Smart Integraa S.r.l.
L’operazione interesserà numerose arterie cittadine e rientra nelle attività finalizzate al miglioramento e all’efficientamento della rete idrica.
Le strade coinvolte dagli interventi sono:
* Via Lippiello
* Via Mercadante
* Via Boito
* Via Bellini
* Via Paganini
* Via Fratelli Rosselli
* Via Matteotti
* Via Longo
* Via Togliatti
* Via Amendola
* Via Gramsci
* Via Nenni
* Piazza Napolitano
* Via Libertà
L’Ente precisa che gli operatori incaricati saranno due tecnici autorizzati, muniti di apposito tesserino di riconoscimento riportante il logo della società Smart Integraa S.r.l., così da garantire la massima trasparenza e sicurezza durante le operazioni.
Si invitano i cittadini residenti nelle zone interessate a collaborare con il personale incaricato per consentire il regolare svolgimento degli interventi.
L’obiettivo è quello di migliorare il servizio idrico e rendere più efficiente la gestione della rete a beneficio dell’intera comunità.