Avellino, sostegno alle famiglie: contributo per il trasporto scolastico degli studenti con disabilità

Un aiuto concreto alle famiglie, per garantire il diritto allo studio e favorire l’inclusione scolastica dei bambini con disabilità. Il Comune di Avellino ha attivato una misura di sostegno rivolta a chi ha figli frequentanti la Scuola dell’Infanzia, la Primaria o la Secondaria di Primo grado, residenti sul territorio comunale.

Il contributo economico, una tantum, sarà erogato grazie alle risorse del Fondo di Solidarietà e servirà a coprire i costi sostenuti dalle famiglie per il trasporto scolastico dei minori nel tragitto casa-scuola-casa, sia attraverso mezzi propri che tramite servizi privati.

L’obiettivo dell’iniziativa è duplice: da un lato agevolare la frequenza scolastica degli alunni con disabilità, dall’altro sostenere le famiglie nel quotidiano, facilitando l’inclusione e la partecipazione dei bambini alla vita della comunità scolastica.

Le domande potranno essere presentate da chi esercita la responsabilità genitoriale entro e non oltre mercoledì 14 maggio 2025. La richiesta dovrà essere inoltrata via mail all’indirizzo ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it oppure consegnata a mano, in busta chiusa, presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.30.

Una misura concreta, che guarda ai più fragili e rafforza l’impegno dell’amministrazione comunale per una scuola accessibile, inclusiva e vicina ai bisogni delle famiglie.