WhatsApp, stop su alcuni iPhone dal 5 maggio: ecco i modelli obsoleti

Dal 5 maggio 2025, WhatsApp non sarà più supportato su alcuni modelli di iPhone e Android che non soddisfano i requisiti minimi di sistema. iPhone non più compatibiliWhatsApp non funzionerà più su iPhone incapaci di aggiornarsi almeno a iOS 15.1, ovvero:

• iPhone 5s

• iPhone 6

• iPhone 6 PlusQuesti dispositivi, fermi a iOS 12.5.7, non supportano le nuove funzionalità e misure di sicurezza dell’app. Gli utenti riceveranno una notifica e potranno verificare la possibilità di aggiornare il sistema su Impostazioni > Generali > Aggiornamento software. Se l’update non è disponibile, l’unica soluzione sarà cambiare smartphone.Android non più compatibiliDal 1° gennaio 2025, WhatsApp ha smesso di funzionare anche su dispositivi con Android inferiore alla versione 5.0. Tra i modelli più noti:

• Samsung: Galaxy S3, Note II, Ace 3, S4 Mini

• LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90

• Motorola: Moto G (1ª gen.), Razr HD, Moto E (2014)

• HTC: One X, One X+, Desire 500, Desire 601

• Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V Perché WhatsApp smette di funzionare? WhatsApp aggiorna periodicamente i requisiti per garantire sicurezza e prestazioni ottimali. I dispositivi obsoleti:

• Non ricevono più aggiornamenti di sicurezza

• Hanno hardware non adeguato

• Non supportano tecnologie avanzate come crittografia avanzata e AI Se possiedi uno di questi dispositivi, è consigliabile passare a uno smartphone più recente per continuare a utilizzare WhatsApp.