“La bellezza salverà il mondo”: emozioni in musica al Museo archeologico di Nola

Mattinata all’insegna della musica e delle sue suggestioni quella che oggi, 14 marzo 2025, hanno vissuto gli alunni dell’Istituto “Masullo-Theti” nello splendido scenario del Museo archeologico di Nola.

Sulle note delle colonne sonore di film e fiction tra le più belle della storia del cinema e della TV, gli alunni delle classi 4^ A afm, 4^ A rim , 4^ D inf e 3^ C inf, accompagnati dalle docenti Susy Barone, Titti Falco, Elena Silvestrini, Anna Trinchese, Imma Buonaguro, hanno assistito al concerto “Tracce sonore” in cui si sono esibiti i maestri Luigi D’Arienzo al pianoforte e Vladimir Kocaqi al violoncello.

L’iniziativa si inserisce nel progetto “Passione Musica”, promosso dalle associazioni “Lo scrigno dell’essere”, presieduta dalla prof.ssa Nensi Romano e dall’ A.E.I.M. (Associazione Europa Impresa Musica).

Sulle note delle colonne sonore di film come “C’era una volta in America”, “Mission”, “La vita è bella”. “Il Gladiatore”, “Il buono, il brutto e il cattivo”, “Il laureato”, “Momenti di gloria”, “Star Wars”, ma anche di fiction che hanno fatto la storia della tv italiana come “La piovra”, “Elisa di Rivombrosa “, “Il trono di spade”, i due maestri hanno suonato le celebri musiche di compositori come Hans Zimmer, Ennio Morricone e John Williams con intermezzi narrativi proposti da Raffaele d’Ariola.

Grande commozione tra docenti ed alunni ed una consapevolezza: la musica è un potente strumento per educare la sensibilità delle nuove generazioni verso la scoperta e la contemplazione della bellezza che, anche attraverso le note, si esprime in tutta la sua forza.

Titti Falco