VERSO IL PREMIO ANFITEATRO. Lucia Casaburo creatrice di due gioielli culturali: Il polo formativo Job Training Project e il Consorzio Cartapesta Nolana riceverà il Premio Anfiteatro Cultura e Imprenditoria

Per l’occasione della tre giorni della festa dei libri e dei fumetti presenterà anche un interessante mostra con le creazioni degli artisti della cartapesta nolana.

di Saverio Bellofatto

Lucia Casaburo, avvocato civilista, è fonda nel 2023, insieme al marito avv. Giuseppe Mauro, il prestigioso polo di alta formazione Job Training Project. Il polo diviene in breve tempo un punto di riferimento sia per la qualità dei corsi, sia per l’attività di promozione del territorio. Annovera importanti collaborazioni strategiche con imprese, enti, associazioni, studi professionali e università.

JTP è partner della Regione Campania per l’ambito GOL e si avvale di docenti qualificati provenienti da settori altamente competitivi, erogando una vasta selezione di insegnamenti riconosciuti, con laboratori e stage in azienda, che confluiscono in qualifiche professionali valide in tutta l’Unione Europea. JTP offre inoltre consulenze legali e professionali personalizzate in diversi ambiti: lavoro (anche nelle aree di assistenza e previdenza), finanza agevolata, terzo settore, edilizia, sicurezza e ambiente. Fortemente impegnata anche nel sociale, Lucia Casaburo è riuscita a coniugare professionalità e passione, facendosi promotrice nel 2025, della fondazione del “Consorzio della Cartapesta Nolana”, del quale è stata nominata presidente. La mission del consorzio, al quale hanno già aderito diversi artisti dell’agro nolano, è quella di valorizzare la storia della cartapesta nolana, non solo legata alla “Festa dei Gigli di Nola”, ma abbracciandone tutte le sue espressioni artistiche e tecniche. In breve tempo il consorzio, grazie alla guida dinamica ed eclettica di Lucia Casaburo, ha portato i Maestri della cartapesta in importanti contesti culturali. A Novara, in occasione dell’evento dedicato alle “Magnificenze ed Eccellenze dell’arte e dell’artigianato italiano”, riscuotendo un notevole successo. A novembre 2025 il gemellaggio artistico Amalfi – Nola con la mostra nella sala consiliare della città di Amalfi, dando avvio a un percorso culturale che ha evidenziato il perfetto connubio tra carta prodotta in costiera Amalfitana e la lavorazione della cartapesta Nolana.

Nel gennaio del 2026, la cartapesta nolana conquista Napoli, riempendo di opere d’arte un luogo simbolico e carico di storia come la Chiesa di Santa Croce e Purgatorio a piazza Mercato e a seguire nelle Basiliche Paleocristiane di Cimitile. Sempre a Napoli nel mese di marzo, con l’Istituto di Studi Filosofici, nella splendida cornice di Palazzo Serra di Cassano. Evento dedicato alla figura di Giordano Bruno, con il tema “Il libero pensiero del nolano e la sua influenza nell’arte e nella politica”, e ha visto il coinvolgimento attivo di scuole e studenti.

Il percorso è poi proseguito a Napoli con due importanti eventi: il primo con una mostra nella Chiesa di Santa Croce e Purgatorio, e successivamente con ulteriori iniziative culturali dedicate alla tradizione artistica nolana. Il 4 gennaio 2026, la Cartapesta Nolana conquista Napoli, riempiendo di opere d’arte un luogo simbolico e carico di storia come la Chiesa di Santa Croce e Purgatorio a Piazza Mercato. Nel 2025, Lucia Casaburo è stata inoltre insignita a New York del prestigioso “Caruso Tribute Prize”, nel corso di una cerimonia ufficiale di grande prestigio, carica di significato, eleganza e orgoglio italiano. Il riconoscimento, intitolato alla memoria del leggendario tenore Enrico Caruso, è riservato a figure che si distinguono per talento, leadership e impatto sociale.

Il 14 dicembre 2025 riceve il riconoscimento ” PREMIO CHIMERA BLU’, imprenditrice culturale emergente, promossa, da parte CONFDISTRIBUZIONE.

Il 23 maggio 2026 riceverà, alla cerimonia di consegna, il Premio Internazionale Anfiteatro d’Argento Cultura e Imprenditoria nella splendida cornice del Teatro Colosseo di Baiano.