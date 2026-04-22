Venticano, UNARMA presente alla Fiera Campionaria con uno stand informativo

VENTICANO – In occasione della 47ª edizione della Fiera Campionaria di Venticano, in programma dal 23 al 26 aprile 2026, l’associazione sindacale dei Carabinieri UNARMA A.S.C. sarà presente, per il secondo anno consecutivo, con un proprio stand informativo.

Durante i giorni della manifestazione, lo spazio dedicato all’associazione rappresenterà un punto di riferimento per tutti coloro che vorranno approfondire le attività sindacali portate avanti da UNARMA e conoscere i servizi offerti agli iscritti. Allo stand saranno presenti dirigenti a livello provinciale, regionale e nazionale, disponibili a fornire informazioni e chiarimenti sia ai militari dell’Arma, sia ai cittadini interessati.

A sottolineare l’importanza della partecipazione è il Segretario Generale Provinciale, Massimiliano Lo Priore, che evidenzia come anche quest’anno la presenza alla fiera rappresenti un momento di confronto diretto con il territorio e con i colleghi, iscritti e non. Un’occasione per far conoscere più da vicino l’impegno dell’associazione e le iniziative messe in campo a tutela della categoria.

Nel corso dell’evento sarà inoltre presentato il volume “Il coraggio di cambiare”, pubblicazione recente dell’associazione, non destinata alla vendita ma pensata come contributo di riflessione sul ruolo e sulle sfide dei Carabinieri.

Non manca, infine, il ringraziamento all’amministrazione comunale di Venticano e alla Pro Loco Venticanese per il supporto organizzativo che ha reso possibile anche quest’anno la partecipazione di UNARMA alla manifestazione.

La Fiera Campionaria di Venticano si conferma così un appuntamento centrale per il territorio, capace di unire tradizione, sviluppo e momenti di informazione e confronto aperti alla comunità.