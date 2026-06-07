Mugnano del Cardinale Libera: auguri di buon lavoro al neo Presidente della Provincia Fausto Picone

Il gruppo consiliare esprime le più vive congratulazioni e i più sinceri auguri di buon lavoro al neo eletto Presidente della Provincia, Fausto Picone.
L’elezione alla guida della nostra provincia rappresenta un traguardo di grande responsabilità, che siamo certi sarà affrontato con la massima dedizione.
Con questo spirito, formuliamo l’auspicio che la nuova presidenza sappia tenere sempre alta l’attenzione nei confronti delle problematiche e delle sfide che interessano il nostro territorio, con un occhio di riguardo per le istanze della Bassa Irpinia e, in particolar modo, della comunità di Mugnano del Cardinale.
Convinti dell’importanza di una proficua sinergia istituzionale, auguriamo al Presidente Picone un percorso ricco di successi e di risposte concrete per la crescita di tutta la nostra terra.
Buon lavoro!
Il Gruppo Consiliare
Mugnano del Cardinale libera