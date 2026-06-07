Mugnano del Cardinale, ad Antonio Guerriero il grazie del comitato Festa e Battenti: “La tua disponibilità è il dono più grande”(foto e video)

MUGNANO DEL CARDINALE – Un gesto semplice ma carico di significato, nato dal cuore e dalla riconoscenza di chi ogni anno lavora per mantenere vive le tradizioni del paese.

Nella sede del Comitato Festa e Battenti Santa Filomena, è stato consegnato un riconoscimento speciale ad Antonio Guerriero, conosciuto da tutti come “il Tappezziere”, figura storica e punto di riferimento per il mondo associativo e religioso mugnanese.

Alla presenza di numerosi componenti del Comitato, Antonio ha ricevuto una pergamena accompagnata da una statuetta simbolica, segno dell’affetto e della stima maturati nel corso degli anni grazie alla sua costante disponibilità e al prezioso contributo offerto in occasione delle manifestazioni dedicate a Santa Filomena.

Particolarmente toccanti le parole riportate nel riconoscimento:

“La tua disponibilità è il dono più grande. Con stima e affetto a chi sa regalare certezze e sorrisi, senza chiedere mai nulla in cambio.”

Un messaggio che racchiude il sentimento condiviso da tutti i presenti e che testimonia il valore umano di una persona che, con discrezione e spirito di servizio, ha sempre risposto presente quando c’era bisogno di una mano.

L’iniziativa ha rappresentato anche un momento di amicizia e condivisione tra i membri del Comitato, un’occasione per ringraziare pubblicamente chi, lontano dai riflettori, contribuisce a mantenere vive le tradizioni religiose e popolari della comunità.

Un riconoscimento che va oltre la semplice cerimonia e che vuole essere un attestato di gratitudine verso una persona che, con il proprio esempio, ha dimostrato come la generosità e la disponibilità siano valori fondamentali per la crescita di una comunità unita.

“Grazie Antonio”: il Comitato Festa e Battenti Santa Filomena rende omaggio al Tappezziere simbolo di disponibilità e altruismo.