FESTA DEI GIGLI LUNEDÌ 27 LA PRESENTAZIONE DI STATUTO E REGOLAMENTO

Saranno presentati alla cittadinanza lunedì 27 aprile 2026 alle 18:00 nella cornice della Sala dei Medaglioni presso la Curia Vescovile lo Statuto della Fondazione Festa dei Gigli ed il Regolamento della kermesse nolana, frutto del lavoro portato avanti dal Commissario dell’Ente, Giovanni Ruggiero.

Ad aprire i lavori saranno Sua Eccellenza il Vescovo della Diocesi di Nola, Mons. Francesco Marino, e il Sindaco di Nola, Andrea Ruggiero, che porteranno i saluti istituzionali e introdurranno i temi al centro dell’incontro.

A seguire, il Commissario relazionerà sul lavoro svolto nel corso del mandato presentando le misure approntate e volte a rafforzare l’organizzazione, la trasparenza e la valorizzazione della Festa.

Al termine sarà inoltre svelata la nuova identità grafica della Fondazione, insieme al manifesto ufficiale dell’edizione 2026 della Festa dei Gigli, realizzato in collaborazione con le agenzie Ufficio01 e GuardacheCreativi.