NAPOLI. Fuorigrotta: rapina un automobilista. La Polizia di Stato trae in arresto un 33enne.

Nella notte appena trascorsa, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 33enne con precedenti di polizia, anche specifici, per rapina, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

Nello specifico, gli agenti del Commissariato San Paolo, nel transitare in via Giambattista Marino, hanno notato il passeggero di uno scooter che, dopo essere sceso velocemente dal mezzo, si è avvicinato ad un automobilista fermo a bordo strada e, dopo averlo colpito violentemente, con un gesto fulmineo si è impossessato di un orologio di lusso che il conducente dell’auto aveva al polso.

I poliziotti, prontamente intervenuti, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, hanno bloccato il prevenuto, trovandolo in possesso della refurtiva, mentre il suo complice è riuscito a far perdere le proprie tracce.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante, mentre l’orologio è stato restituito al legittimo proprietario.