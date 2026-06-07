PETRURO DI FORINO (AV) – Proscenio sotto le Stelle, grande successo per la serata inaugurale della III Rassegna Teatrale.

Un inizio nel segno della partecipazione, dell’entusiasmo e dell’amore per il teatro. La III edizione di “Proscenio sotto le Stelle”, la rassegna teatrale organizzata dalla compagnia O’ Triato presso la suggestiva Casa Canonica di Petruro di Forino, ha preso ufficialmente il via sabato 6 giugno con una serata che ha registrato un’ottima presenza di pubblico e che ha confermato il crescente interesse verso una manifestazione ormai divenuta uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’estate irpina.

Ad inaugurare il cartellone è stata la Compagnia “Delle Torri” di Torre Annunziata con la commedia in due atti “Signori Biglietti!” di Giovanni Rescigno, regia di Maurizio Guarino, accolta con calore e partecipazione dagli spettatori presenti. Una partenza brillante che ha immediatamente evidenziato la qualità della proposta artistica predisposta dalla direzione organizzativa.

Particolarmente significativo l’intervento del sindaco di Forino, Antonio Oliviero, che ha voluto sottolineare il valore culturale e sociale dell’iniziativa, esprimendo soddisfazione per la grande partecipazione registrata nella serata inaugurale.

«Vedervi qui riuniti, vedere tante persone a Petruro in questo spazio, è qualcosa che ci deve rendere veramente orgogliosi», ha affermato il primo cittadino, rivolgendo innanzitutto un ringraziamento al pubblico per il sostegno costante alla manifestazione.

Il sindaco ha poi espresso un sentito ringraziamento a Padre Jean-Claude per la generosa disponibilità dimostrata nei confronti della comunità e della compagnia teatrale. Un riconoscimento particolarmente significativo, considerando che la Casa Canonica non rappresenta soltanto la sede degli spettacoli della rassegna, ma anche il luogo che durante tutto l’anno ospita le prove e le attività della compagnia O’ Triato.

Parole di apprezzamento sono state rivolte anche agli attori, ai volontari e agli organizzatori. «Ho seguito il vostro lavoro sui social, ho visto la passione, l’emozione e l’impegno che avete profuso. Non è facile organizzare una rassegna di questo genere nel periodo estivo», ha dichiarato il sindaco, che a nome dell’intera amministrazione comunale ha ringraziato la compagnia per il contributo offerto alla crescita culturale e sociale della comunità.

La rassegna proseguirà domenica 14 giugno con il Teatro Popolare Montorese e il grande classico di Eduardo Scarpetta “Felice Maestro di Calligrafia”. Sabato 20 giugno sarà la volta della compagnia Talento Zero di Contrada con “Un Intenso Fine Settimana” di Amelia Urciuolo.

Il fine settimana successivo offrirà due appuntamenti consecutivi: sabato 27 giugno la compagnia I Matt…Attori di Roccarainola porterà in scena “Senza Peli sulla Lingua” di Thomas Mugnano, mentre domenica 28 giugno Limina Teatro di Avellino presenterà “Le Cattedre” di Domenico Iannacone.

Il mese di luglio si aprirà sabato 4 con la compagnia Il Teatro degli Assurdi di Napoli e la commedia “Nun Succere… Ma si Succere” di Orbitello e Martone. Dopo una breve pausa, sabato 18 luglio sarà protagonista La Nuova Officina di Salerno con “La Fortuna con F Maiuscola” di Francesco La Monica.

Gran finale domenica 19 luglio con i padroni di casa della compagnia O’ Triato che chiuderanno la manifestazione con “Cani e Gatti”, brillante commedia in tre atti di Eduardo Scarpetta, attesissima dal pubblico locale.

Otto appuntamenti, otto occasioni per vivere il teatro come momento di incontro, confronto e crescita collettiva. Un cartellone variegato che conferma la volontà degli organizzatori di offrire spettacoli di qualità, valorizzando compagnie provenienti da diversi territori della Campania e creando un ponte culturale tra comunità diverse accomunate dalla passione per il palcoscenico.

Merito di questo successo va alla compagnia O’ Triato, alla presidente Natalia Gaeta, al direttore artistico Antonio Galetta, ai volontari e a tutti coloro che, dietro le quinte, lavorano con dedizione per rendere possibile una manifestazione che anno dopo anno continua a crescere e a conquistare il favore del pubblico.

La serata inaugurale ha dimostrato ancora una volta come il teatro possa essere uno straordinario strumento di aggregazione e partecipazione. Sotto le stelle di Petruro, tra applausi, emozioni e sorrisi, è partita una nuova avventura culturale destinata ad accompagnare l’estate forinese.

L’invito è rivolto a cittadini, famiglie, appassionati e visitatori provenienti da tutta l’Irpinia: la magia del teatro è appena cominciata e il palcoscenico della Casa Canonica è pronto ad accogliere nuove emozioni nelle prossime serate della rassegna.