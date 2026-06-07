AVELLINO. Fuochi d’artificio in piazza durante i festeggiamenti per l’elezione del nuovo Presidente della Provincia: due persone denunciate dalla Polizia

AVELLINO – I festeggiamenti seguiti alla proclamazione del nuovo Presidente della Provincia di Avellino si sono conclusi con l’intervento delle forze dell’ordine e con due denunce.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti effettuati dalla Polizia di Stato, al termine della manifestazione svoltasi in piazza Libertà sarebbero stati esplosi diversi fuochi d’artificio tra la folla presente per assistere all’evento.

L’episodio ha attirato immediatamente l’attenzione degli agenti, che hanno avviato le verifiche del caso per individuare i responsabili dell’accensione del materiale pirotecnico in un’area particolarmente affollata.

Le indagini hanno consentito di risalire a due uomini, rispettivamente di 59 e 62 anni, che sono stati segnalati all’autorità giudiziaria per presunte violazioni legate all’utilizzo e alla detenzione di materiale esplodente, oltre che per aver dato luogo a esplosioni ritenute potenzialmente pericolose in un contesto pubblico.

L’episodio si è verificato davanti a numerosi cittadini che avevano partecipato alla cerimonia di proclamazione e ai successivi momenti di festa.

La Questura ha colto l’occasione per richiamare l’attenzione dei cittadini sull’importanza del rispetto delle norme di sicurezza e della civile convivenza, ricordando come l’utilizzo improprio di materiale pirotecnico possa rappresentare un rischio per l’incolumità delle persone, soprattutto in luoghi affollati.

Le posizioni dei due soggetti saranno ora valutate dall’autorità competente nell’ambito degli accertamenti previsti dalla legge.