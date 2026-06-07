Quadrelle celebra il Corpus Domini: fede, tradizione e partecipazione della comunità. Foto e video

Una sentita manifestazione di fede e devozione ha caratterizzato la celebrazione del Corpus Domini a Quadrelle, che ha visto la partecipazione numerosa di cittadini, autorità civili e religiose.

La solenne processione, guidata dal parroco Don Dario Panico, ha attraversato le principali strade del paese, raccogliendo lungo il percorso la presenza di fedeli e famiglie desiderosi di rendere omaggio al Santissimo Sacramento in una delle ricorrenze più significative della tradizione cattolica.

Alla celebrazione ha preso parte anche l’Amministrazione Comunale al completo. Il sindaco Carmine Isola, presente con la fascia tricolore, ha guidato la rappresentanza istituzionale del Comune, sottolineando con la sua partecipazione il valore spirituale e comunitario dell’evento.

Tutti i consiglieri comunali hanno preso parte alla processione, contribuendo attivamente allo svolgimento del corteo religioso attraverso il trasporto del baldacchino processionale. In particolare, i componenti del Consiglio si sono alternati nel sostenerlo lungo il percorso, in un gesto che ha testimoniato il forte legame tra le istituzioni locali e le tradizioni religiose della comunità quadrellese.

La celebrazione si è svolta in un clima di raccoglimento e partecipazione, confermando ancora una volta l’importanza del Corpus Domini come momento di unione per l’intera cittadinanza. Un appuntamento che rinnova ogni anno la fede e il senso di appartenenza della comunità, custodendo valori e tradizioni tramandati nel tempo.

La processione si è conclusa con la benedizione finale impartita da Don Dario Panico, lasciando nei presenti un forte messaggio di speranza, condivisione e fraternità.