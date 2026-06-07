“Rigenerare l’Italia”, ai Camaldoli di Visciano una giornata di confronto sul futuro del Paese

VISCIANO – Un’occasione di riflessione e dibattito sui temi della democrazia, dell’economia e della partecipazione politica. È questo lo spirito dell’iniziativa “Rigenerare l’Italia”, promossa da Base Popolare e in programma sabato 13 giugno 2026, dalle ore 10 alle 13, presso l’Eremo dei Camaldoli Santa Maria degli Angeli di Visciano.

L’appuntamento riunirà esponenti del mondo politico, culturale e istituzionale per discutere delle prospettive di rilancio del Paese e del ruolo che cittadini e territori possono svolgere nella costruzione di una nuova stagione di partecipazione democratica.

Ad aprire i lavori saranno Michele La Cerra e Gian Mario Spacca, che porteranno i saluti introduttivi ai partecipanti.

Il primo momento di approfondimento, coordinato dal giornalista Antonio Manzo, sarà dedicato al tema “Presente e futuro della democrazia tra economia finanziaria, processi di cooptazione e diritti umani”. Interverranno Giulio De Rita, Carlo Iannello e Mario Mauro, chiamati ad analizzare le sfide che il sistema democratico si trova oggi ad affrontare in un contesto internazionale in continua evoluzione.

Dopo una breve pausa, la seconda sessione sarà incentrata sul tema “La prospettiva di Base Popolare per la costruzione di una nuova Italia”. A coordinare il confronto sarà Gennaro Salzano, mentre interverranno Venanzio Carpentieri, Edda De Iasio, Gianfranco Della Valle, Rocco Felato e Luigi Magliano.

Alle ore 12.15 è previsto il dibattito con il pubblico, momento che consentirà ai partecipanti di confrontarsi direttamente con i relatori sui temi affrontati nel corso della mattinata.

Le conclusioni dell’incontro saranno affidate a Giuseppe De Mita, che tirerà le somme del confronto e illustrerà le prospettive future del percorso promosso da Base Popolare.

L’evento si svolgerà nella suggestiva cornice dell’Eremo dei Camaldoli di Visciano, luogo simbolo di spiritualità e riflessione, scelto come sede di una giornata che punta a mettere al centro idee, proposte e visioni per il futuro dell’Italia.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di dialogo aperto tra amministratori, professionisti, associazioni e cittadini, con l’obiettivo di favorire una riflessione condivisa sulle sfide che attendono il Paese nei prossimi anni.