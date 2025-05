Verso il Premio Anfiteatro d’Argento 2025: La Farmacia dei dottori Masi, 108 anni di attività al servizio del Territorio.

di Saverio Bellofatto

Fondata nel 1917 dal farmacista Dott. Agostino Masi, tra l’altro famoso per aver composto la canzone “Oi Stefanì”, musicata dal M° Maiella , inno celebrativo della tradizionale festa del Maio di Baiano. La farmacia dei dottori Masi e tra le prime start up nel mandamento di Baiano, e, come recita la presentazione dell’azienda “Da quattro generazioni offre un Servizio caratterizzato da Professionalità, Competenza e Cortesia “. Si , perché al fondatore nel 1955 subentra il figlio Fausto, dottore di innata gentilezza con la passione per la scultura, per l’arte e per il modellismo , tutto rigorosamente realizzato con le scatoline dei farmaci scaduti, un primo segno di cultura del riciclo. Tra le sue opere di pregio una riproduzione in scala del “Santuario di Monteverigine”. I baianesi ricorderanno il giardino della farmacia, con fontane, sculture e bassorilievi in gesso realizzati da “Don Fausto”. Nel 1980 la gestione passa al figlio Agostino che rinnova e apporta all’attività nuovi ed eccellenti servizi. Il Dott. Agostino Masi partecipa attivamente alla vita sociale e politica di Baiano e per un biennio 2002- 2004, su sollecitazione degli amici, ne diventa Sindaco. Professionista di innata cortesia e disponibilità, negli anni Agostino Masi (per gli amici Tittone) viene affiancato nella gestione dell’azienda dal fratello dott. Raffaele , le figlie dott.sse Filomena e Fausta e il figlio di Raffaele, dott. Fausto. Un ottimo servizio reso, nel periodo della recente pandemia da Covid, la predisposizione all’aiuto delle persone e la gentilezza quotidiana sono gli elementi che determinano un brand eccellente. Sabato 17 Maggio la Farmacia dei Dottori Masi riceverà il Premio Internazionale Anfiteatro d’Argento Cultura e Imprenditoria 2025 “ Eccellenze Imprenditoriali Storiche e Professionali per la Sanità in Campania”

Nelle foto: Il Fondatore Dott. Agostino Masi e un ritratto a pittura di Don Fausto Masi realizzato da Pasquale Muccio.