Venticano, è già tempo di Fiera. Panella: tra tradizione e innovazione siamo pronti a stupirvi ancora

Tra poco più di due mesi partirà la 46° edizione della Fiera Campionaria e tutta la comunità di Venticano è già in fermento per quell’appuntamento, oramai, diventato imperdibile soprattutto per il mondo agricolo, enogastronomico e del commercio della Campania.

Precisa come un orologio svizzero, la Fiera di Venticano, in programma quest’anno dal 24 al 27 aprile 2025 presso il quartiere fieristico, è pronta stupire ancora con tante novità a partire dal nuovo Presidente, Daniel Panella, che oggi guida la Pro Loco Venticanese; la gloriosa no profit che, da quasi mezzo secolo, organizza con grandi sacrifici di tutti i venticanesi l’evento fieristico più importante delle aree interne del mezzogiorno.

Il tempo corre veloce, è vero – ha dichiarato il Presidente – ma, come sempre, non ci faremo trovare impreparati per consegnare ai visitatori una fiera più completa ed accogliente. Da mesi – ha continuato – lavoriamo senza soste per migliorare quello che, da decenni, può essere considerato un punto di riferimento, non solo in Irpinia e nel Sannio, per chi si occupa di tecnologie, enogastronomia, efficienza energetica, commercio, agricoltura e servizi anche in altri settori dell’economia rurale.

Dopo il covid c’è un ritrovato interesse per questa manifestazione – dichiara orgoglioso il presidente – e l’incoraggiamento che ci arriva dalla partecipazione di così tanti sponsor è una vera e propria iniezione di adrenalina. Accanto agli sponsor tradizionali, RUBICONDO, LEPORE e l’immancabile BCC FLUMERI, infatti, quest’anno arricchiscono il parterre delle sponsorizzazioni CECFOP FORMAZIONE, AZIENDE ASSOCIATE MERIDIONALI PRODUZIONI MECCANICHE e ELETTROTECNICA CP.

È questa la prima, piacevolissima, novità di questa edizione fieristica. Un riconoscimento importante che ci sprona a fare sempre meglio.

Per tutto il resto, come abbiamo sempre fatto in questa associazione, continueremo a distinguerci per la volontà di guardare costantemente al domani. Sarà una bella fiera, con tante novità – conclude sorridente Panella – che, in questi due mesi che ci separano dall’inaugurazione, scopriremo un po’ alla volta, a partire dalla conferenza stampa di presentazione ma anche sui media regionali e sui nostri social che vi invito a seguire tutti i giorni con attenzione.