Uscire con i capelli bagnati fa ammalare? La scienza sfata il mito

Quante volte abbiamo sentito dire che uscire con i capelli bagnati, soprattutto nelle giornate fredde, può farci venire il raffreddore o l’influenza? Questo consiglio è tramandato da generazioni, ma la scienza lo smentisce: malattie come il raffreddore e l’influenza non sono causate dal freddo o dall’umidità, bensì da virus che si trasmettono attraverso il contatto con persone infette o superfici contaminate.

Freddo e umidità: falsi colpevoli

Se il freddo fosse davvero responsabile dei malanni di stagione, le persone che vivono in paesi con temperature molto basse sarebbero costantemente malate. In realtà, l’aumento dei casi di raffreddore e influenza nei mesi invernali è dovuto a fattori comportamentali. Durante l’inverno:

• Passiamo più tempo in ambienti chiusi e poco ventilati, favorendo la diffusione dei virus.

• L’aria secca degli ambienti riscaldati irrita le mucose, rendendole più vulnerabili alle infezioni.

• Il minor apporto di vitamina D, dovuto alla ridotta esposizione solare, può influire sul sistema immunitario.

Il freddo può influire sulla nostra salute?

Alcuni studi suggeriscono che un’esposizione prolungata a temperature rigide possa temporaneamente indebolire il sistema immunitario, rendendoci più suscettibili ai virus già presenti nell’ambiente. Tuttavia, non esiste alcuna prova scientifica che colleghi direttamente l’uscire con i capelli bagnati al rischio di ammalarsi. L’unico possibile fastidio potrebbe essere un leggero mal di testa da sinusite, dovuto allo sbalzo termico tra il calore corporeo e l’aria fredda.

Come proteggersi davvero dal raffreddore?

Piuttosto che preoccuparsi dei capelli bagnati, per prevenire raffreddore e influenza è fondamentale adottare misure efficaci:

• Lavarsi spesso le mani, per ridurre il rischio di contagio.

• Evitare il contatto ravvicinato con persone già malate.

• Mantenere un’alimentazione equilibrata e uno stile di vita sano per rafforzare il sistema immunitario.

• Arieggiare regolarmente gli ambienti chiusi, per limitare la circolazione dei virus.

Asciugarsi i capelli prima di uscire può essere una buona abitudine per evitare sbalzi termici e fastidi, ma non è una protezione contro i virus. La vera difesa contro il raffreddore e l’influenza è una corretta igiene e la prevenzione basata su comportamenti consapevoli.