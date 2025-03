Mugnano del Cardinale: Antonio Freni eletto nuovo presidente del Circolo Anziani e Pensionati

MUGNANO DEL CARDINALE (AV) – Con grande entusiasmo e senso di responsabilità, Antonio Freni è stato scelto come nuovo presidente del Circolo Anziani e Pensionati di Mugnano del Cardinale. Un incarico che ha accolto con sorpresa e profonda gratitudine, consapevole dell’importanza del ruolo e delle opportunità che questo rappresenta per la comunità locale.

Nel suo primo messaggio ai soci, Freni ha espresso il desiderio di rendere il circolo un punto di riferimento non solo per gli anziani e i pensionati, ma anche per le nuove generazioni. “Il mio pensiero, condiviso con tutti i soci, è che gli anziani e i pensionati debbano essere da stimolo, soprattutto per chi è meno avanti con gli anni, affinché il circolo diventi un’entità viva, ricca di idee ed eventi da realizzare insieme”, ha dichiarato il neo-presidente.

Con questo spirito di partecipazione e condivisione, il Circolo Anziani e Pensionati di Mugnano del Cardinale si prepara a vivere una nuova stagione di iniziative e progetti, mirati a rafforzare il legame tra le generazioni e a valorizzare il contributo attivo degli anziani nella società.

Ad Antonio Freni e a tutto il direttivo del circolo, i migliori auguri di buon lavoro per questo nuovo percorso!