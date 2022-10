U.S. Avellino. Tre giornate di squalifica per Illanes

Tre le giornate di squalifica per Illanes, l’argentino al 94′ della partita di ieri col Catanzaro ha causato il rigore, poi parato da Pane, oltre a vedersi sventolare in faccia il rosso diretto. Ecco le motivazioni del Giudice sportivo: “per aver, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto lo colpiva con una gomitata all’altezza del mento, senza la possibilità di giocare il pallone che nell’occasione era tra la braccia del portiere. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, la delicatezza della zona del corpo dell’avversario attinta dal colpo e la commissione del fatto senza la possibilità di giocare il pallone (r. arbitrale, supplemento r. arbitrale)”.