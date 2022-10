ROCCARAINOLA. Quinque de Roca rallenta la corsa,pareggia a Castel Cisterna

di Carmine Guerriero

Il quinque de roca pareggia contro E.Troise. La partita si è conclusa con il risultato di 1 a 1. Nel primo quarto d’ora è successo di tutto: i padroni di casa prima passano in vantaggio , poi si fanno rimontare dal rocchese Russo Antonio. Con questo pareggio il quinque de Roca naviga ancora nella zona alta della classifica e resta a solo 4 lunghezze dalla prima. Nonostante le tante assenze del reparto difensivo i ragazzi non posson far altro che restare soddisfati del punto conquistato. Da segnalare anche i due interventi miracolosi di Vacchiano che fino ad ora non ha ancora permesso alle squadre avversarie di portare 3 punti a casa. Infatti, il quinque de roca da quando è iniziato il campionato insieme al

Casamale sono le uniche squadre a non essere battute.

Sabato, al comunale di Roccarainola arriverà la Grumese.Sfida delicata quanto importante per setacciare il reale valore delle squadre che sono dietro la capolista Real Casamale