Evento Zucca Solidale ad Avellino, connubio di arte e solidarietà

Si è svolto questa mattina ad Avellino, in piazza Trieste e Trento l’evento “Zucca Solidale” connubio di arte e solidarietà.

“Un ringraziamento a Don Vitaliano, al vicesindaco Laura Nargi ai commercianti di viale Italia ai sostenitori della piazzetta agli amici Eleonora Davide e Carmen de Vito per le bellissime parole così come la signora Rita e Renata. I ragazzi operatori ecologici si sono fermati per una pausa ed hanno espresso davvero belle parole.A tutte le persone che hanno contribuito nel donare una zucca. Un ringraziamento di cuore a tutti i giornalisti per professionalità e bravura. Se diamo amore per questa città, amore sarà ricevuto” così ha dichiarato l’artista Dorotea Virtuoso.