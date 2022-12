U.S. Avellino. Il report di oggi: Di Gaudio in gruppo, botta al ginocchio per Garetto

La squadra ha ripreso ad allenarsi questo pomeriggio allo stadio Partendo-Lombardi. Nella prima parte, di natura atletica, i biancoverdi sono stati divisi in due gruppi: il primo composto da chi ha giocato contro la Turris ed il secondo dai calciatori che non sono scesi in campo.

Antonio Di Gaudio è ritornato ad allenarsi in gruppo.

Pasquale Pane, Fabio Tito e Federico Casarini hanno svolto soltanto un leggero lavoro defaticante per normale gestione dei carichi di lavoro.

Manuel Ricciardi e Claudiu Micovschi hanno lavorato nella prima parte atletica in gruppo e nella seconda parte hanno continuato il lavoro specifico propedeutico al ritorno in gruppo.

Jacopo Dall’Oglio sta continuando il programma specifico/differenziato per il problema avuto nelle scorse settimane.

Marco Garetto è uscito anzitempo dall’allenamento per una botta al ginocchio avuta in seguito ad uno scontro di gioco in partitella. Verrà valutato giorno per giorno.