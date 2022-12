Tutto pronto per giovedì 8 dicembre a Sperone (AV) per la manifestazione “Luci e Sapori d’Autunno”. Per l’occasione saranno allestiti nel piazzale Sant’Elia stand e proposte iniziative gastronomiche grazie alla collaborazione delle associazioni locali. Si potrà visitare l’antica chiesa di Sant’Elia con il suo museo di arte contadina e visitare il presepe di Antonino Napolitano. La serata sarà poi allietata dalla musica di Ciccio Merolla.