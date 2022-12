Forino (Av): Telethon Forino, nominata la nuova Coordinatrice. È la Signora Raffaela Perrotti che succede al sig. Gianluigi Liguori

Ora è davvero ufficiale. Dopo Quindici anni di splendidi risultati Gianluigi Liguori, nel giorno di San Nicola, passa il testimone del coordinamento Telethon locale alla Signora Raffaela Perrotti persona amabile ed affabile e da tutti conosciuta. Tutto nacque come detto 15 anni fa allorquando il Signor Gianluigi Liguori che all’epoca gestiva insieme alla moglie Anna un bar in Piazza Tigli, decise di donare e di donarsi per una nobile causa come quella della ricerca Telethon. Pensò quindi di trasformare il suo bar soprattutto per tutto il mese di dicembre, in una vera e propria Casa Telethon. Gianluigi con il suo infaticabile verve è riuscito a coinvolgere per tanti anni l’intera comunità forinese generando un incredibile entusiasmo ed interesse intorno al mondo della ricerca Telethon raccogliendo migliaia di euro per la Nobile Causa.

Poi l’attività viene lasciata, infine la pandemia ha fatto il resto. Ma il progetto Telethon, da sempre nel cuore dei forinesi, non si è mai fermato del tutto. Ed ecco l’ulteriore slancio di generosità di Gianluigi. Telethon aveva bisogno di una nuova Casa. Allora ha chiesto aiuto a chi, anche negli ultimi anni, non ha fatto mai mancare il suo generoso contributo ed ha fatto un passo di lato.

Parliamo di Raffaela Perrotti già ex Presidente anni 90 del Forino Calcio e persona stimata da tutti, che ha accettato volentieri il delicato ruolo di referente Telethon per il Comune di Forino ed ha spalancato, insieme alla sua famiglia, le porte delle proprie attività commerciale a Fondazione Telethon, con la speranza che tutti i generosi cittadini forinesi, tornino a far sentire il caldo abbraccio a cui ci avevano abituato negli anni d’oro. Il nuovo Referente la Signora Perrotti ha voluto rimarcare con alcune sentite parole il ringraziamento al Signor Liguori che comunque continuerà a restare saldamente nella grande famiglia Telethon Forino:

“Non mi resta che porgere i ringraziamenti a Gianluigi per il suo incredibile lavoro di tutti questi anni . Come lo è stato per lui anche per me questa sarà più che un impegno , ma una importante missione. Credo fermamente nei forinesi persone filantrope e generose che sicuramente da questo ,agli anni avvenire, ci faranno rivivere una rinata e spumeggiante stagione di aiuto e generosità verso la ricerca Telethon”. Daniele Biondi