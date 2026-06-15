Trionfo oltre ogni previsione per “Theatralia”: la quinta edizione chiude con un boom di pubblico e grandi stelle dello spettacolo

VISCIANO (NA) – Si spegnano i riflettori sulla quinta edizione di Theatralia – Festival Nazionale dell’Arte Teatrale, ma l’eco del suo straordinario successo risuona ancora in tutta la Campania. La kermesse, organizzata magistralmente dall’APS-ETS Camomilla a colazione con il patrocinio del Comune di Visciano e della FITA, ha registrato quest’anno un successo di pubblico clamoroso e oltre ogni previsione, trasformando l’Arena del Parco Giovanni Paolo II in un polo culturale di riferimento nazionale.

Sotto la sapiente e appassionata direzione artistica dell’Ambasciatore del Sorriso, Angelo Iannelli, il festival ha offerto sei serate di altissimo spessore artistico. A impreziosire il cartellone è stata la presenza di grandissimi ospiti del panorama televisivo e teatrale. Nelle prime serate il pubblico ha potuto applaudire il talento di Annamaria Colasanto, mentre il gran finale ha visto sul palco star del calibro di Giovanna Sannino e Gaetano Migliaccio (amatissimi volti della serie cult Mare Fuori), insieme agli stimati attori Cosimo Alberti e Antonella Prisco, che hanno entusiasmato la platea con la loro straordinaria partecipazione.

Al termine di una accesa ed emozionante competizione tra compagnie venute da tutt’Italia, la giuria tecnica, la giuria dei ragazzi e il pubblico sovrano hanno decretato i trionfatori di questa memorabile edizione.

Ecco l’elenco ufficiale dei vincitori principali della 5ª edizione di Theatralia:

Migliore Spettacolo (Vincitore della 5ª edizione di Theatralia): “Circus Lol” – Theatre Degart

“Circus Lol” – Theatre Degart Premio Gradimento del Pubblico: “Dietro un fantasma” – La puteca degli attori

“Dietro un fantasma” – La puteca degli attori Premio Giuria Ragazzi: “Circus Lol” – Theatre Degart

“Circus Lol” – Theatre Degart Migliore Regia: Domenico Palmiero – compagnia Fssl/Pro Teatro

Domenico Palmiero – compagnia Fssl/Pro Teatro Migliore Attore: Alberto Tortora – compagnia Fssl/Pro Teatro

Alberto Tortora – compagnia Fssl/Pro Teatro Migliore Attrice: Romina Pastorino – compagnia La puteca degli attori

Romina Pastorino – compagnia La puteca degli attori Migliore Caratterista: Francesco Mondelli – compagnia La puteca degli attori

Francesco Mondelli – compagnia La puteca degli attori Migliore Allestimento Scenico: “Tre papà e un bebè” – compagnia Quanta brava gente

L’appuntamento è rinnovato al prossimo anno per una nuova, entusiasmante pagina di grande teatro sotto le stelle.