Salute in Movimento: doppio appuntamento con i Camper della Prevenzione nel fine settimana

Sabato 20 a Bisaccia e domenica 21 giugno a Castelvetere sul Calore, due nuove tappe del tour organizzato dall’Asl Avellino, in collaborazione con le Amministrazioni comunali irpine per promuovere il programma di screening oncologici gratuiti

Continua senza sosta il viaggio della prevenzione in Irpinia. Il prossimo fine settimana, il programma itinerante “Salute in movimento”, promosso dall’Asl Avellino in stretta collaborazione con le amministrazioni comunali del territorio, raddoppia con due appuntamenti dedicati agli screening oncologici gratuiti.

Le unità mobili dell’Asl faranno tappa sabato 20 giugno a Bisaccia e domenica 21 giugno a Castelvetere sul Calore, offrendo ai cittadini la possibilità di sottoporsi gratuitamente, su prenotazione, allo screening della mammella, della cervice uterina, del colon retto e dell’epatite C:

Sabato 20 giugno, dalle ore 9:00 alle ore 14:00

Presso il Centro Polifunzionale di Bisaccia

Info e prenotazioni: 339.7172363

Domenica 21 giugno, dalle ore 9:00 alle ore 14:00

In piazza Monumento a Castelvetere sul Calore

Info e prenotazioni: 348.5406907

Le attività di screening sono rivolte a specifiche fasce della popolazione residente in provincia di Avellino e comprendono:

Screening della Mammella, con l’esecuzione della mammografia per le donne nella fascia di età compresa tra i 50 e i 69 anni;

Screening della Cervice Uterina, con l’esecuzione del Pap test per le donne tra i 25 e i 29 anni, e del test HPV DNA per la fascia di età tra i 30 e i 64 anni;

Screening del Colon Retto, per le donne e gli uomini di età compresa tra i 50 e i 69 anni che potranno ritirare gratuitamente il kit per il SOF test (ricerca del sangue occulto nelle feci);

Screening dell’Epatite C, rivolto ai cittadini nati tra il 1969 e il 1989 (compresi i possessori di codice STP – Stranieri Temporaneamente Presenti). L’esame verrà eseguito su sangue capillare tramite pungidito.

Sarà inoltre presente un punto informativo dedicato alla donazione degli organi e tessuti, per sensibilizzare e offrire l’opportunità a tutte le persone di sottoscrivere la propria dichiarazione di volontà.