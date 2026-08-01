Mugnano del Cardinale protagonista al Tg3: sabato 8 agosto la diretta

Sabato 8 agosto il paese sarà infatti protagonista del Tg3 itinerante, la rubrica di Rai3 che racconta le eccellenze, le tradizioni e i volti dei borghi italiani.

La troupe del Tg3 arriverà nel cuore di Mugnano per raccontare un paese profondamente legato alla fede e alla sua storia.

Mugnano è terra di culto mariano con la splendida statua della patrona Maria Santissima delle Grazie, custodita nel Santuario ove si trova il corpo sacro di Santa Filomena, meta di pellegrinaggi e devozione da tutta la Campania.

Durante la diretta saranno raccontate le tradizioni culturali e religiose: il rito dei battenti e del maio di Santa Filomena, che rendono unico Mugnano. Dalle processioni alle feste patronali, dai riti popolari ai sapori autentici della nostra cucina.

E non mancherà la natura: Mugnano è una terra di paesaggi montani straordinari, con percorsi naturalistici mozzafiato, boschi e sentieri che abbracciano il paese. Una bellezza che si unisce al patrimonio architettonico, fatto di palazzi storici e scorci che raccontano secoli di storia.

Spazio anche ai prodotti tipici locali, vanto dell’agricoltura mugnanese: le noci, le nocciole, il torrone e il celebre salame di Mugnano, eccellenze che rappresentano il gusto e l’identità della nostra terra.

Un’occasione importante per far conoscere Mugnano del Cardinale in tutta Italia. Un invito a scoprire un borgo dove fede, natura, storia e tradizioni si incontrano.

L’appuntamento è per sabato 8 agosto con il Tg3 itinerante.

Mugnano vi aspetta. (L. Carullo)