“Varietà sotto le stelle”: il 7 agosto la grande musica e la comicità all’Europa Garden Theater di Cesinali

Il giorno 7 agosto 2026, alle ore 21:00, il Soprano Antonella Firinu e il Baritono Luciano Matarazzo, soci storici dell’ Associazione Culturale Sonic Muse ETS, presieduta dal M° Andrea Pinto, si esibiranno in collaborazione con la Compagnia “Teatro degli Eventi – Monteforte Comicità” sotto la direzione del M° Maurizio Merolla nello spettacolo “Varietà sotto le stelle” nell’ambito della rassegna “Europa Garden Theater” promossa dalla direzione artistica del Teatro d’Europa sito in Cesinali (AV).

Quello del 7 agosto sarà uno spettacolo nel quale si fonderanno sketch divertentissimi e brillanti e le voci liriche dei due bravissimi cantanti — note per la straordinaria raffinatezza, l’eleganza e la potente carica emotiva —, che interpreteranno brani tratti dall’Operetta e le immancabili canzoni napoletane. Un appuntamento assolutamente imperdibile!