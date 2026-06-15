Altavilla Film Fest – “Il Trionfo Cristiano di San Pellegrino” Grande successo di iscrizioni per la prima edizione del Festival Internazionale del Cinema

Grande successo di adesioni per l’Altavilla Film Fest – Il Trionfo Cristiano di San Pellegrino, il festival internazionale del cinema promosso e organizzato dal Comune di Altavilla Irpina, in collaborazione con la società di produzione cinematografica, formazione e organizzazione eventi Follower One S.r.l., guidata da Franco Fiore. Sono già numerose le iscrizioni pervenute da ogni parte del mondo per partecipare alla prima edizione della manifestazione, confermando fin da subito il respiro internazionale dell’iniziativa. Il direttore artistico, il regista Modestino Di Nenna, annuncia con soddisfazione la straordinaria partecipazione registrata fino a questo momento: «La risposta del pubblico e degli operatori del settore sta superando ogni aspettativa. Il festival nasce anche per ricordare la figura di Elvira Notari, pioniera del cinema italiano, e il suo film Il Trionfo Cristiano di San Pellegrino, realizzato grazie al contributo della comunità altavillese emigrata a New York.»

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Altavilla Irpina, dott. Mario Vanni, dalla Giunta comunale e dall’intero Consiglio comunale.

Quello che era nato come un piccolo progetto dedicato ai produttori indipendenti e ai giovani registi si sta trasformando in una realtà culturale di grande rilevanza internazionale. Le iscrizioni sono pervenute da numerosi Paesi, tra cui Spagna, India, Iran, Finlandia, Stati Uniti d’America, Cile, Cina, Argentina, Brasile, Canada, Francia, Regno Unito, Iraq, Kazakistan, Federazione Russa e Venezuela.

Considerato che il bando resterà aperto fino al 20 agosto 2026, l’organizzazione e la giuria, presieduta dall’attore, regista ed esperto di storia del cinema Alfonso Perugini, saranno impegnate in un intenso lavoro di selezione delle opere finaliste.

Le categorie in concorso saranno:

 Miglior Film;

 Miglior Cortometraggio;

 Miglior Documentario;

 Miglior Videoclip.

Vista la forte partecipazione internazionale, verrà inoltre assegnato il premio speciale per la Migliore Opera Cinematografica Straniera.

L’Altavilla Film Fest – Il Trionfo Cristiano di San Pellegrino si svolgerà ad Altavilla Irpina dal 15 al 18 ottobre 2026, con un programma ricco di appuntamenti culturali, proiezioni ed eventi collaterali.

Tra le principali novità dell’edizione inaugurale figura la proiezione di un cortometraggio dotato di audiodescrizione per persone non vedenti, a testimonianza dell’attenzione del festival verso l’inclusione e l’accessibilità.

Saranno inoltre coinvolti gli istituti scolastici dell’Irpinia attraverso proiezioni-evento che si terranno nelle mattinate del 15 e 16 ottobre, con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni al linguaggio cinematografico e alla cultura audiovisiva.

Quando un progetto culturale nasce da una forte identità territoriale e da una visione condivisa, può trasformarsi in una realtà internazionale. L’Altavilla Film Fest rappresenta oggi un’importante opportunità di promozione culturale, artistica e turistica per l’intero territorio irpino.