Poco fa, a Torrioni, la Stazione CC di Montefusco è intervenuta presso una privata abitazione dove, verosimilmente a causa delle forti raffiche di vento, una copertura in lamiera (di fattura artigianale) è crollata travolgendo un 86enne del posto.

Il malcapitato è stato trasportato presso il P.S. dell’Ospedale “Moscati” di Avellino in codice rosso.

Sul posto anche una squadra dei VV.FF. per la messa in sicurezza dell’area, sottoposta a sequestro penale dai militari.