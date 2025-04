Sorrento-Avellino: niente Benito Stirpe di Frosinone, si gioca al Viviani di Potenza

È ufficiale: la sfida cruciale per la promozione in Serie B tra Sorrento e Avellino si giocherà allo stadio Alfredo Viviani di Potenza, sabato alle 18:30. Svanisce così l’ipotesi di spostare il match al Benito Stirpe di Frosinone, nonostante l’apertura del club ciociaro e dell’amministrazione comunale. La Lega Pro, però, ha posto il veto, facendo saltare l’accordo, nonostante anche il Ministero dell’Interno avesse valutato positivamente la proposta.

La partita, che potrebbe sancire il ritorno dell’Avellino in Serie B dopo sette anni, rimane dunque in programma a Potenza, ma ci sono ancora dettagli da definire. Domani mattina si terrà il GOS (Gruppo Operativo Sicurezza) presso la Questura lucana, dove saranno stabiliti i dettagli organizzativi e, soprattutto, il numero di biglietti riservati ai tifosi irpini. Al momento, le indiscrezioni parlano di non più di 700 tagliandi, una cifra che molti considerano insufficiente vista la grande attesa della tifoseria biancoverde.

Con la tensione che cresce, i tifosi dell’Avellino, che sognano il ritorno in cadetteria, si preparano ad un’altra battaglia sugli spalti. Il sogno di tornare in Serie B è più vivo che mai, ma tutto dipenderà da quanto accadrà sul campo, dove ogni istante sarà decisivo per scrivere una nuova pagina della storia biancoverde.