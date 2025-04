Torre del Greco si accende di rosso: successo per il raduno Ferrari

Una domenica di adrenalina e passione ha animato Torre del Greco, trasformando via Roma e via Salvator Noto in una passerella esclusiva per le regine di Maranello. Il raduno delle Ferrari, tanto atteso dagli appassionati, ha richiamato una folla entusiasta, pronta ad ammirare da vicino i bolidi più amati al mondo.

Fin dalle prime ore della mattina, la città ha accolto decine di modelli storici e moderni della casa automobilistica, in un tripudio di colori, rombi di motore e dettagli da sogno. Le strade, appositamente chiuse al traffico, sono diventate un museo a cielo aperto, dove curiosi e fan hanno potuto scattare foto e sognare a occhi aperti.

L’evento, organizzato con il patrocinio comunale e la collaborazione della Scuderia Ferrari Club e dell’associazione “La Mitica Rossa”, ha visto anche la partecipazione di gruppi folkloristici locali, che hanno reso l’atmosfera ancora più festosa con esibizioni di musica e bandiere.

La manifestazione non ha solo celebrato l’eccellenza del marchio Ferrari, ma ha anche rappresentato un importante momento di aggregazione per tutta la comunità, confermando quanto Torre del Greco sia capace di trasformarsi in un palcoscenico perfetto per eventi di grande richiamo.

In chiusura di giornata, le Ferrari hanno sfilato in parata per le vie del centro, salutate da applausi scroscianti e sorrisi ammirati. Un appuntamento che ha lasciato il segno e che già promette di tornare il prossimo anno, ancora più spettacolare.