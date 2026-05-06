Terzigno, incontro con i cittadini per il candidato sindaco Salvatore Carillo

TERZIGNO – Prosegue il percorso elettorale di Salvatore Carillo, candidato sindaco al Comune di Terzigno, che venerdì 8 maggio alle ore 20:00 incontrerà i cittadini presso lo Sweet Cafè di via Zabatta 13.

L’appuntamento rappresenta un momento di confronto diretto con la comunità locale sui temi principali del programma amministrativo e sulle prospettive future della città. L’iniziativa rientra nel calendario degli incontri pubblici promossi dalle liste a sostegno della candidatura di Carillo, impegnato nella campagna elettorale in vista delle prossime elezioni comunali.

Durante la serata saranno affrontate le questioni legate allo sviluppo del territorio, ai servizi per i cittadini, alla valorizzazione delle attività locali e alle strategie per il rilancio di Terzigno. Un’occasione di dialogo aperto con residenti, sostenitori e rappresentanti delle liste civiche che sostengono il progetto politico del candidato.

A supportare la candidatura di Salvatore Carillo sono le liste “Terzigno Futura”, “Terzigno Rinasce”, “Radici e Futuro”, “Salvatore Indolone Sindaco” e “Forza Terzigno”, realtà che puntano a costruire un percorso amministrativo condiviso e orientato alla crescita del territorio.

L’incontro di venerdì sera punta a rafforzare il rapporto con i cittadini e a raccogliere idee, proposte e istanze provenienti dalla comunità, in un clima di partecipazione e confronto diretto.