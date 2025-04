Tentativo di truffa a Quadrelle: anziano smaschera i malintenzionati

Questa mattina, a Quadrelle, si è verificato un nuovo episodio di truffa ai danni di un anziano. Alcuni ignoti hanno chiamato telefonicamente la vittima, fingendosi carabinieri. I truffatori hanno riferito all’anziano che un suo parente era coinvolto in un incidente e che, a causa di ciò, si trovava in caserma e aveva urgente bisogno di denaro.

Fortunatamente, l’anziano ha immediatamente riconosciuto il tentativo di truffa e ha prontamente rifiutato di cedere ai ricatti. Ha infatti risposto che avrebbe contattato gli altri familiari per chiarire la situazione. Sentendo questa reazione, i malintenzionati hanno desistito e interrotto la telefonata, abbandonando il tentativo di inganno.

È dunque importante esortare la cittadinanza a rimanere vigile e a non cedere mai a richieste di denaro telefoniche, ricordando che i carabinieri non chiedono mai somme di denaro in queste circostanze. In caso di dubbi, è sempre consigliato contattare direttamente le autorità.