Dazi e protezionismo: l’imperativo delle imprese italiane ed europee di fare sistema

di Salvatore Guerriero, Presidente Nazionale ed Internazionale della CONFEDERAZIONE DELLE IMPRESE NEL MONDO e Direttore Generale AGENZIA EUROMEDITERRANEA DI SVILUPPO

Il mondo sta assistendo a una profonda trasformazione degli equilibri commerciali globali. La guerra dei dazi, innescata dalle politiche protezionistiche di alcuni paesi, sta mettendo in ginocchio le economie di molti stati, Italia ed Europa comprese.

La nostra economia, fortemente esportatrice, sta subendo gli effetti devastanti di questa guerra commerciale. Le nostre imprese, che hanno sempre puntato sulla qualità e sull’innovazione per conquistare i mercati esteri, si trovano ora di fronte a barriere doganali insormontabili.

Ma non è il momento di arrendersi. È il momento di fare sistema. Le imprese italiane ed europee devono unire le forze per superare questa difficile fase. Devono lavorare insieme per individuare nuovi mercati emergenti, per diversificare le loro esportazioni e per ridurre la loro dipendenza dai mercati tradizionali.

PMI INTERNATIONAL, come CONFEDERAZIONE DELLE IMPRESE NEL MONDO, è impegnata a sostegno delle nostre aziende in questo momento difficile. Stiamo lavorando per creare opportunità di business per le nostre imprese, per favorire la cooperazione tra di loro e per promuovere la loro presenza sui mercati internazionali.

Ma non possiamo farlo da soli. Abbiamo bisogno che le nostre imprese si uniscano a noi in questo sforzo. Abbiamo bisogno che si impegnino a lavorare insieme, a condividere le loro esperienze e le loro conoscenze, per superare le difficoltà attuali e costruire un futuro più prospero.

Il momento è difficile, ma non è impossibile. Se faremo sistema, se lavoreremo insieme, possiamo superare questa fase e costruire un futuro più brillante per le nostre imprese e per il nostro paese.