“L’Inter si ferma a Parma! Il Napoli può accorciare e riaprire la corsa scudetto: appuntamento con il destino!”

L’Inter si ferma a Parma e non va oltre il 2-2! E questa è un’occasione d’oro per il Napoli, un’occasione da non sprecare! Il pareggio dei nerazzurri apre le porte per ridurre il distacco dalla vetta e riaccendere la speranza! E ora, attenzione, perché gli uomini di Antonio Conte sono pronti a scendere in campo lunedì sera allo Stadio Dall’Ara contro il Bologna, che, nonostante gli infortuni, lotta con tutte le sue forze per un posto in Champions League! Ma, e qui sta la chiave, il Napoli ha nelle mani l’opportunità di rilanciarsi nella corsa al titolo! Una partita fondamentale, decisiva! Non c’è tempo da perdere! Ogni vittoria può fare la differenza in questa corsa scudetto che, vi dico, è ancora apertissima!

