“Temi e Traumi” inaugura la settimana d’arte a San Giorgio a Cremano

Si terrà presso la sala biblioteca di Villa Bruno a San Giorgio a Cremano la mostra di quadri e la presentazione del libro degli artisti Gennaro Iannuzzi ed Egidio Perna.

L’evento è patrocinato dal Comune di San Giorgio a Cremano e dalla Pro Loco di San Giorgio con la presidente Maria Falbo che si è occupata dell’organizzazione. La mostra durerà da 14 al 21 febbraio e potrà essere visitata dalle 9.00 alle 18.00

Nela serata inaugurale del 14 alle ore 17.30 Egidio Perna presenterà il libro “Temi e Traumi” ediz.Graus, le cui letture saranno a cura di Benedetta Fontana mentre, a seguire, interverrà il critico e storico d’arte Mino Iorio.